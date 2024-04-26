Польша согласилась продлить защиту для украинских беженцев без паспорта

Украинским беженцам в Польше продлят защиту, которая действует пока до 30 июня. Временную защиту также пообещают предоставить украинцам без паспорта.﻿ Со ссылкой на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского, которого цитирует Gazeta, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам нужно действовать мудро и рационально. Все вещи, касающиеся украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня" , - заявил Кервинский.

Как отметил министр, также отвечающий за миграционную политику легализацию иностранцев, Польша будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

"Те, кто без паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, в том числе Украине" , - сказал он.

Напомним, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности польских властей помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Позже Косиняк-Камыш также заявил, что Польша не планирует продлить право пребывания для военнообязанных мужчин из Украины. Он намекнул, что они могут быть депортированы.

Следует добавить, что министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас также сказал, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста домой.