Британская разведка: Продвижение оккупантов под Авдеевкой ускорилось

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию в районе Авдеевки Донецкой области, где фиксируют дальнейшее продвижение российских оккупационных войск, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 26 апреля.

В ведомстве констатируют, что продвижение оккупантов в этом районе в течение последней недели ускорилось.

Сухопутные войска оккупационной армии РФ создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино, расположенное примерно в 15 км к северу от Авдеевки.

С тех пор как в середине февраля 2024 года российские войска взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений российских операций, добавили в разведке.