В Украину приехала глава МИД Латвии с первым зарубежным визитом

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая была назначена на прошлой неделе, в пятницу прибыла с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.

Главу латвийского МИД на Михайловской площади в Киеве встретил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Очільницю латвійського МЗС на Михайлівській площі у Києві зустрів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Вместе они почтили память погибших в результате развязанной Россией войны.

"Визит в Украину является первым двусторонним зарубежным визитом министра, подтверждающим приоритетную роль поддержки Украины во внешней политике Латвии" , – говорится в сообщении.

Напомним, на внеочередном заседании Сейма Латвии в пятницу, 19 апреля, в должности министра иностранных дел была утверждена опытная дипломатка Байба Браже, которая 31 год проработала на МИД страны.

Браже неофициально упоминали как наиболее вероятную кандидатку на должность главы МИД сразу после того, как бывший министр Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке из-за скандала с использованием спецрейсов.