В комитете ВР рассказали, на что уделят основное внимание на "Рамштайне"

Во время сегодняшнего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») основное внимание будет уделено деятельности восьми коалиций в поддержку Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель подкомитета по вопросам международного военного сотрудничества, интеграции в НАТО и Европейский Союз Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает Укринформ.

«Работа формата «Рамштайн» будет сфокусирована на работе коалиций, созданных в течение последнего года. Напомню, их восемь – от бронетанковой до Коалиции дронов. Сейчас разные страны, которые входят в формат «Рамштайн», объединяются в тех коалициях, в которых могут оказаться наиболее способными и оказать наибольшую помощь» , - сказал Чернев.

По его словам, в повестке дня также будут «снаряды, системы ПВО и ракеты к ним, бронетехника и дальнобойные ракеты».