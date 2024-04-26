США начнут производить новые ядерные боеголовки – СМИ

США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет, которыми вооружат стратегические подлодки. Об этом говорится на сайте MSN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента Джо Байдена, сообщает Корреспондент.

Ожидается, что выпуск W93 стартует в середине 2030-х годов. Сейчас разработка боеголовки находится на ранней стадии в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики США.

При этом указано, что в основе W93 лежат существующие технологии, поэтому ядерные испытания не предусматриваются.

"Введение W93 ставит целью диверсифицировать и укрепить подводные силы баллистических ракет ВМС США, которые базируются на боеголовках W76 и W88. Новая боеголовка имеет целью уменьшить зависимость от более старой системы W76 и устранить новые угрозы безопасности со стороны противников" , - говорится в статье.

Также утверждается, что администрация Байдена ищет финансирование для текущей модернизации нескольких других типов боеголовок, включая ядерную гравитационную бомбу B61-12, которая, как ожидается, будет обновлена до 2025 года.