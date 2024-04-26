Прием в портах Бразилии российского дизтоплива вырос в несколько раз

Отгрузка российских газойлов и дизтоплива в порты других стран за неделю 15-21 апреля выросла на 36% и составила 821 тысячу тонн (с 603 тысяч тонн). В частности, порты Бразилии приняли горючего в 3,7 раза больше, чем неделю назад.﻿ Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95", сообщает Экономическая правда.

Самыми большими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Бразилия, Турция и Марокко. На них приходится 75% поставок.

Объемы поступления российского дизтоплива в турецкие порты увеличились на 8%, до 233 тысяч тонн. Поступление российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросло в 3,7 раза и составило 310 тысяч тонн. В свою очередь Марокко приняла 76 тысяч тонн.