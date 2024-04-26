В паспортном сервисе обьяснили, кто из мужчин может получить документы за границей

С 25 апреля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы (ГМС) на территории Украины, но есть и исключения. ﻿Со ссылкой на данные Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как объясняет паспортный сервис, пересылка документов в зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" также не будет осуществляться.

В то же время получить паспортные документы за рубежом могут мужчины, которые определены пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины при условии наличия соответствующих подтверждающих документов.

Речь идет о:

людях с инвалидностью;

опекунах над лицами с инвалидностью;

родителях детей с инвалидностью;

лицах, нуждающихся в постоянном уходе;

тех, кто сопровождает тяжелобольных детей;

лицах из состава Сил обороны и безопасности;

пострадавших в результате военной агрессии России, которые выехали за границу на лечение.

Напомни, во вторник, 23 апреля, Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся за границей.

На следующий день, 24 апреля, Кабинет министр обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов за пределами страны.