В паспортном сервисе обьяснили, кто из мужчин может получить документы за границей
С 25 апреля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы (ГМС) на территории Украины, но есть и исключения. Со ссылкой на данные Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как объясняет паспортный сервис, пересылка документов в зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" также не будет осуществляться.
В то же время получить паспортные документы за рубежом могут мужчины, которые определены пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины при условии наличия соответствующих подтверждающих документов.
Речь идет о:
- людях с инвалидностью;
- опекунах над лицами с инвалидностью;
- родителях детей с инвалидностью;
- лицах, нуждающихся в постоянном уходе;
- тех, кто сопровождает тяжелобольных детей;
- лицах из состава Сил обороны и безопасности;
- пострадавших в результате военной агрессии России, которые выехали за границу на лечение.
Напомни, во вторник, 23 апреля, Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся за границей.
На следующий день, 24 апреля, Кабинет министр обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов за пределами страны.