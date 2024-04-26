В Украину вернули тела 140 погибших военных

В Украину вернули тела 140 павших украинских военных.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В частности, удалось вернуть 112 тел военных, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел бойцов из Сумского направления, 2 павших воины на Запорожском направлении и одного из Херсонского направления.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших" , – говорится в сообщении.

После идентификации тела украинских военных передадут семьям погибших для захоронения.