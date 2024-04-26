Госсекретарь США встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 26 апреля, в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает Европейская правда.

Основной целью визита Блинкена в Китай было предупредить Пекин о недопустимости поддержки России в войне против Украины.

Среди других вопросов на повестке дня были экономическая и торговая практика Китая, которую США считают несправедливой, китайское агрессивное поведение в Южно-Китайском море, стабильность в Тайваньском проливе, ядерная и ракетная программы Северной Кореи и война между Израилем и ХАМАС.

Перед встречей с Си Блинкен провел пятичасовые переговоры с министром иностранных дел Китая Ваном И, которая включала рабочий обед.

Согласно сообщению Государственного департамента по итогам переговоров, Блинкен и Ван И обсудили следующие шаги по ряду обязательств, которые Си и президент Джо Байден взяли на себя на саммите в Калифорнии в ноябре, в том числе по углублению сотрудничества в борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, переговоров о рисках и безопасности искусственного интеллекта, а также по содействию обмену между людьми.

Со времени последнего визита Блинкена в Пекин 10 месяцев назад диалог между США и Китаем активизировался, а лидеры обеих стран пообещали поддерживать отношения на более надежной основе.