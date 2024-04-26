Рейтинг "Альтернативы для Германии" самый низкий за 11 месяцев
Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" остается второй по популярности политической силой страны, однако ее рейтинг сейчас самый низкий за последние 11 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF-Politbarometer, сообщает Европейская правда.
Самой мощной политсилой в Германии все еще остается консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза с 30% поддержки.
"Альтернатива для Германии" занимает второе место с 17%. Партия потеряла один процентный пункт по сравнению с опросом две недели назад, упав до худшего значения в этом опросе с конца мая прошлого года.
"Зеленые" снова увеличили поддержку электората. Если бы федеральные выборы состоялись в воскресенье, партия получила бы 15% – это на три процентных пункта больше, чем в опросе две недели назад. Это поставило "Зеленых" на один уровень с Социал-демократической партией канцлера Олафа Шольца, которая по сравнению с предыдущим опросом потеряла один пункт.
Рейтинг коалиционной Свободной демократической партии остается без изменений, а Левые добавили один пункт поддержки. Однако обе партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Леворадикальный "Альянс Сары Вагенкнехт" едва набирает 5% – новая политическая сила потеряла один пункт.