У Украины нет законодательных инструментов для возвращения мужчин из-за границы – нардеп

В Украине нет механизма для возвращения мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, которые нарушили законодательство и пересекли границу незаконно. Об этом заявил Игорь Фрис, председатель подкомитета по деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, сообщает Радио Свобода.

Фрис предположил, что возвращение таких мужчин, если бы оно было возможно, могло бы производиться с целью привлечения их к ответственности и мобилизации.

"Нам нужно определить (инструменты – ред.), я так прогнозирую, с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности, выехавших незаконно, пересекли границу Украины способом, который делает невозможным их возвращение законным способом" , – сказал народный депутат.

Вместе с тем член комитета Совета по правовой политике обращает внимание, что для этого нужны изменения в национальное законодательство тех стран, из которых мужчин призывного возраста хотят вернуть.

"Вернуть принудительно Украина не может. Принудительно может депортировать только та страна, в которой они находятся. То есть, если Украина, я так гипотетически придумываю какую-то идею, обратится с той целью, что верните нам тех людей, которые уехали незаконно. И страна, в которой они находятся скажет да… Но это определенные процедуры, соответствующие изменения в национальное законодательство тех стран" , – пояснил он.

Какие-либо санкции, говорит Фрис, в том числе депортацию, будет определять законодательство той страны, в которой находятся украинские мужчины:

"Национальное законодательство той страны, в которой находится (гражданин Украины – ред.), будет определять вопрос, будут ли они иметь претензии к таким людям, и последующие действия и санкции, в том числе депортация будет или не будет.

Вопрос, что каких-либо обращений в украинском законодательстве в другие государства, в которых постоянно находятся украинцы, с целью их депортации в Украину или прекращения предоставления им временного или постоянного убежища, ни закон о мобилизации, ни постановление Кабинета министров, не содержит".

С 23 апреля МИД Украины ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за границей, включая оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Как объяснили в министерстве, это связано с принятием Верховной Радой закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

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