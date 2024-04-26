Нацполиция и СБУ проводят обыски в Киевтеплоэнерго

В коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго правоохранители осуществляют обыски. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

На предприятие критической инфраструктуры КП Киевтеплоэнерго с обысками пришли работники Печерского управления полиции ГУ Национальной полиции Киева и Службы безопасности Украины.

Обыски связаны с постановлением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, якобы выполненных с нарушениями.

В КГГА заявили, что в результате действий правоохранителей работники предприятия оказались заблокированы в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу.

В госадминистрации заверили, что предприятие готово сотрудничать с правоохранителями и предоставлять всю необходимую информацию, однако призывает правоохранителей не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.