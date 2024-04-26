В Энергоатоме предупредили об истекании срока эксплуатации ядерного топлива на ЗАЭС

Шесть энергоблоков временно оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) близятся к истечению срока эксплуатации топлива.﻿ Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

По его словам, никто не может спрогнозировать, что будет дальше, ведь раньше никто не превышал эти сроки. Это вызывает беспокойство по поводу безопасности.

"Действительно, это одна из проблем, которая добавилась в последнее время. Часть топлива — срок эксплуатации на него превышает 6 лет. Мы входим на неизвестную территорию, там, где никто еще не был, потому что никто не превышал этот срок до этого в атомных реакторах где-то. И производитель горючего на сегодняшний день должен провести соответствующие анализы безопасности, после этого можно будет сказать, что с ним можно делать. Возможно, оно еще пригодно для дальнейшей эксплуатации, но это нужно проверить полностью" , - отметил Котин.

Он подчеркнул, что такую проверку должны провести компетентные представители производителей топлива, но на сегодняшний день проведение такой проверки невозможно, поскольку доступа к топливу нет.