Россия теряет преимущество в войне с Украиной – FT

Интенсивность боев превосходит способности России по пополнению запасов даже при больших темпах производства и сдерживает более существенное продвижение вперед. Об этом пишет Financial Times, сообщает Зеркало недели.

После того как на этой неделе Конгресс США одобрил долгожданную военную помощь Украине в размере 61 млрд долларов, Россия злорадствовала, что передовое западное вооружение не сможет переломить ход событий на поле боя. Два высокопоставленных представителя украинской разведки сказали, что они ожидают, что Россия начнет новое широкомасштабное наступление в конце мая или июне. Однако, по мнению представителей западных оборонных ведомств и аналитиков, благодаря помощи США Украина может выявить недостатки, присущие российской армии, пытающейся уничтожить Украину с помощью некачественных боеприпасов и большой, но плохо обученной армии.

"Помощь не сведет на нет преимущества России в этом году, но она позволит украинским силам защищать позиции контрбатарейным огнем и может быть использована для замедления или остановки российского продвижения" , — говорит старшая научная сотрудница Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот, изучающая российскую армию.

Благодаря рекордным расходам на оборону в этом году в размере 10,8 млрд рублей (118,5 млрд долларов) — 6% ВВП — российская оружейная промышленность увеличила производство в несколько раз, а заводы работают круглосуточно. Однако эти цифры скрывают неспособность Москвы превратить огневую мощь в значительный прорыв, что, по мнению российских экспертов, можно сделать только с помощью более совершенного оружия.

К осени 2022 года Россия выпускала до 60 тысяч снарядов в день. Это количество сократилось примерно до 10 тысяч в день и включает в себя поставки из Северной Кореи и Ирана, отмечает Financial Times. Это уменьшение темпов стрельбы показывает, что интенсивность боев превышает возможности России по пополнению запасов даже при столь высоких темпах производства и сдерживает более значительное продвижение вперед.

Согласно докладу, опубликованному на этой неделе Центром стратегических и международных исследований, России необходимо производить 3,6 млн снарядов в год, чтобы поддерживать текущий темп стрельбы. Однако министерство обороны России признало, что может производить лишь половину из 4 млн снарядов 152-мм калибра и 1,6 млн снарядов 122-мм калибра, которые, по оценкам путинских военных, необходимы для преодоления украинской обороны.