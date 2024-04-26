В РФ массово блокируют "серые" сим-карты, по 300 тысяч в неделю – росСМИ

Операторы связи по запросу российского органа цензуры "Роскомнадзор" блокируют в среднем около 300 тысяч "серых" сим-карт в неделю.﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

Все это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году, утверждает источник.

По его словам, до сентября 2023 года операторам один раз в неделю приходили списки номеров от "Роскомнадзора", данные абонентов, которые нужно было проверить.

Компании проверяли сведения и высылали их ведомству, которое после этого по своим базам уточняло их актуальность. Затем Роскомнадзор присылал уже список номеров с неверными данными на блокировку услуг связи. Теперь же орган цензуры присылает списки сразу на блокировку, говорит источник.