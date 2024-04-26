Байден заверил, что американское оружие будет в Украине до конца недели

CША собираются прислать в Украину оружие, вошедшее в новый пакет помощи в отражении российской агрессии, сообщает Деловая столица.

Об этом в Facebook сообщил президент США Джо Байден.

"В среду утром пакет о национальной безопасности был позложен на мой стол. До обеда я подписал его в качестве закона. И на этой неделе мы присылаем оружие и оборудование в Украину, поскольку она защищается от российских бомбардировок" , — пишет Байден.

Как сообщалось, 24 апреля Джо Байден подписал утвержденный Сенатом пакет законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 млрд долларов, а также о конфискации активов РФ по сокращенной процедуре.

Пентагон сразу же объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов.