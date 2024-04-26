В Киеве срочно эвакуируют две больницы: есть угроза удара россиян
Власти Киева срочно приступают к эвакуации двух больниц, одна из которых детская, расположенная на улице Богатырской, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
"Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные", — пишут в КГГА.
"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", — добавляют в ведомстве.
В сообщении отмечается, что для того, чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.
Отмечается, что город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и "проинформировал о мерах, которые предпринимается для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц".