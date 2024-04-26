Кабмин продлил действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая

Правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", - сообщил он.

Кроме того, Кабмин утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

"Также на этой неделе государственный "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7 грн 96 коп. за куб голубого топлива", - напомнил чиновник.

Напомним:

В министерстве энергетики изучают возможности корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Кабмин признал утратившим силу постановление №775 об "экспортном ПСО" (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии.

НАК "Нафтогаз" еще на год продлила действие фиксированного тарифа на газоснабжение для домохозяйств.