СМИ: В центре Варшавы у украинца украли 400 тысяч евро наличными

В центре Варшавы группа лиц в масках напала на 58-летнего гражданина Украины. Мужчину избили и ограбили, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Inpoland.

По данным издания, нападавшие ударили потерпевшего, бросили его на землю и жестоко избили, после чего отобрали у него почти 2 миллиона злотых (400 тысяч евро).

"Уголовное расследование по этому делу ведет прокуратура Варшавы-Средгорода, который сосредоточен на выявлении и привлечении к ответственности злоумышленников" , - говорят в польской полице

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего раненым. Полиция и правоохранительные органы принимают широкомасштабные меры для розыска преступников и установления лиц, причастных к нападению.

После нападения мужчина был доставлен в больницу с серьезными телесными повреждениями. Его состояние оценивается как тяжелое.

Похожие Инциденты в ЕС

В Польше автомобиль с американскими военными съехал с дороги. В результате инцидента пострадали два человека.

В немецком Дюссельдорфе в субботу, 10 февраля, неизвестные убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова.

Ранее сообщалось, что Польша может не продлить право пребывания для военнообязанных мужчин из Украины и вернуть их обратно на Родину.