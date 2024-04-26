Зеленский выступил на "Рамштайне" и назвал приоритеты в оружии для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля, принял участие в заседании в формате "Рамштайн". В частности, он назвал оружие, в котором нуждается Украина, сообщает РБК-Украина.

Выступление главы украинского государства обнародовал Пентагон в Twitter.

Три приоритета в оружии

"Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что вы принимаете решение. Речь идет не только о поставках оружия, вы решаете судьбу мира, который либо будет жить по правилам, которые мы все признаем, либо будет зависеть только от милосердия тех, чье насилие жестоко. На каком этапе сейчас находится война? После двух лет Ramstein ответ очевиден", - заявил Зеленский.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III gives the opening remarks before the virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/AglJk86RDD — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) April 26, 2024

Он подчеркнул, что за полгода без американской помощи российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя. Но сейчас украинские защитники способны не только стабилизировать фронт, но и проводить деоккупацию территорий.

Сейчас, по словам Зеленского, нашей стране нужны поставки:

дальнобойного оружия, чтобы для оккупанта не оставалось ни одного безопасного участка территории в Украине;

систем противовоздушной обороны, в частности как минимум семерых Patriot, чтобы сбивать российские боевые самолеты и не допускать их к украинским границам;

артиллерии, чтобы сорвать контрнаступление, которое запланировал российский диктатор Владимир Путин, и остановить вражеские атаки, а также провести собственные активные операции.

Производство оружия

Также президент призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия - как в их странах, так и в Украине".

"Сейчас в Украине есть потенциал для производства, в частности, беспилотников, который значительно превышает наши финансовые возможности. То же самое с системами радиоэлектронной борьбы. То же самое по многим направлениям в ваших странах. Нам нужно наполнять наши оборонные мощности реальными заказами", - подчеркнул президент.

Он добавил, что в рядах ВСУ сейчас формируют новые бригады, которых нужно обеспечить оружием, поскольку "даже самые лучшие солдаты не смогут изменить ход войны без вооружения".

Новый "Рамштайн"

Стоит заметить, что сегодня, 26 апреля, проходит уже 21 заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В нем участвуют министры обороны стран Запада. Ключевой темой является военная помощь ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский еще вчера, 25 апреля, рассказал, что в ходе встречи внимание сконцентрируют на проблемах, которые возникли по причине задержки поставок от США.