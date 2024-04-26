Норвегия за последние месяцы передала Украине военные материалы на 850 млн евро

Норвегия за последние месяцы передала Украине военные материалы на сумму почти 1 млрд норвежских крон (850 млн евро), сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны.

Эта помощь включала артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, минные тральщики и поддержку в обслуживании танков.

Среди пожертвований – 5 тысяч противотанковых ракет М72 и артиллерийских снарядов, которые используют в танках М109, которые ранее Норвегия передала Украине, а также запасные части, говорится в сообщении.

"Ограниченное количество артиллерийских снарядов, которые передали этой зимой, было критически важной промежуточной поддержкой, пока не начнутся поставки в рамках чешской инициативы. Вклад Норвегии в эту инициативу составляет до 1,6 млрд норвежских крон", – отмечается в пресс-релизе.

Правительство Норвегии также указало, что выделило 150 млн норвежских крон на обслуживание танков Leopard, которые Украине передала Польша, а также направило 8 танков Leopard 2 A4 и вспомогательные машины.

"Учитывая потребность в поддержке, ремонте и обслуживании переданных материалов, Норвегия выделит до 150 млн норвежских крон на обслуживание танков Leopard 2 A4 в центре технического обслуживания в Польше", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, Норвегия также участвует в подготовке украинских солдат-саперов в Литве, а прошлой зимой передала три саперные машины на танковом шасси Leopard 1.

На днях сообщалось, что в парламенте Норвегии рассматривают возможность значительного увеличения долгосрочной помощи Украине, которую сейчас готов предоставлять Осло.

Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что страна финансово присоединится к инициативе по обеспечению Украины дополнительными системами противовоздушной обороны.

Перед этим глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что Киев и Осло завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Ее дата еще не объявлена.

Ранее Эспен Барт Эйде заявил, что истребители F-16, которые его страна передаст Украине, помогут ВСУ глубже бить по российским тылам.