Россия вывела в Черное море ракетоносители с "калибрами" на борту

Российская армия после долгой паузы вывела в Черное море на дежурство два подводных ракетоносителя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"После достаточно длинной паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя.

Суммарный залп "Калибров" – до 8 ракет".

Остальные вражеские корабли, по данным Сил обороны, находятся в пунктах базирования. Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог.