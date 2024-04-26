ОСУВ "Хортица": Оккупанты пытаются взять Часов Яр в оперативное окружение

Российские оккупанты пытаются взять город Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области в оперативное окружение, предпринимая попытки обойти его по флангам через другие населенные пункты — Богдановку и Ивановское, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Единые новости".

"За последние 7 дней [противник] никаких успехов не имел. Они любой ценой также пытаются взять село Ивановское, окрестности Богдановки. Штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Часов Яр" , — сказал спикер.

На Часовояровском направлении зафиксировали больше всего штурмов оккупантов. Возле Белогоровки россияне перегруппируются и подвозят боекомплекты, пытаются разминировать территорию.

Украинским военным ценой титанических усилий и героизма удается сдерживать врага и стабилизировать ситуацию в этом направлении, несмотря на значительную разницу в снарядах.

Пытаясь выровнять линию обороны, россияне дополнительно без успеха штурмуют Андреевку и Клещиевку. В районе Клищиевки заметили увеличение личного состава россиян.

В целом в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на восточном фронте сейчас самые горячие направления — Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское. Впрочем, по словам Волошина, ситуация контролируется.

На Авдеевском направлении украинские защитники в течение суток отразили 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Бердычи и Нетайлово в Донецкой области.

Чтобы иметь возможность прорыва украинской обороны в направлении Новобахмутовка — Очеретино, Россия ввела дополнительные резервы — это отдельная мотострелковая бригада ВС РФ.

Две трети поселка Очеретино — под контролем Украины. Часть, в которую прорвались оккупанты, находится под огненным контролем Сил обороны. Противник там блокирован, принимаются меры для выбивания россиян оттуда, рассказали в "Хортице".

Россия также сосредотачивает свои усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута и выхода на канал Северский Донец — Донбасс, захват Часового Яра и создания там условий для продвижения в Краматорскую агломерацию.