КГГА: В Киеве временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах
В Киеве 27 апреля в Шевченковском районе будут кратковременно ограничивать движение транспорта по ул. Крещатик и Глубочицкому проезду, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщили в КГГА.
Изменения, связанные с мелким текущим ремонтом на отдельных участках дорожного покрытия.
"Для ускорения работ дорожники будут выполнять подготовительные работы ночью 26 апреля, а днем 27 апреля с 08:00 до 17:00 будут асфальтировать покрытие", – добавили в КГГА.
Кроме этого, 27 апреля движение транспорта также ограничат в Печерском районе.
"Ограничения связаны с заменой световозвращающих элементов дорожного ограждения на участке тоннеля под Почтовой площадью и текущим мелким ремонтом дороги от моста Патона до моста Метро в направлении Подола", – предупредили в КГГА.
Напомним:
В Киеве с 27 апреля по 10 июня ограничат движение транспорта на путепроводе на пересечении проспектов Степана Бандеры и Владимира Ивасюка.