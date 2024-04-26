Шмыгаль: С начала года от международных партнеров поступило около 12 млрд долларов

Всего с начала года Украина получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Вчера Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках нового инструмента Ukraine Facility" , - напомнил он.

Глава правительства отметил, что украинское государство также в рамках пакета помощи от США получит почти 8 млрд долларов бюджетной поддержки.

"В общей сложности с начала года Украина уже получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита нашего бюджета" , – отметил премьер.

Шмыгаль заверил, что эти средства помогают Украине финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы.

Напомним:

Правительство и парламент Дании объявили о договоренности по увеличению финансирования Украинского фонда – механизма долгосрочной военной поддержки Украины – на еще 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро) на 2024 год.