В СБУ прокомментировали угрозы белорусских властей киевским больницам

Заявление представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов является проявлением информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Спецслужба напомнила, что наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.

"Поэтому и специальные службы, и представители местных властей реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы" , - добавили в СБУ.

Также спецслужба посоветовала представителям режима в Беларуси понять, что настоящими террористами являются люди в Кремле.

"Белорусским властям нужно не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором" , - подытожила СБУ.

Что предшествовало

Ранее в Киеве срочно началась эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской. Одна из них детская.

Позже чиновники сообщили, что в Киеве эвакуировали персонал и пациентов из двух больниц из-за предполагаемого удара Российской Федерации. Однако пока нет подтверждений, что Москва готовила удар по этим медицинским учреждениям.