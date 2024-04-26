Пьяный глава райгосадминистрации Броваров сбил четырех человек на пешеходном переходе

В Броварах автомобиль, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился депутат местной районной государственной администрации Владимир Майбоженко, на пешеходном переходе влетел в толпу. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщает Деловая столица.

Об этом пишут местные Telegram-каналы, публикующие видео с места событий.

На них видно, как находившегося за рулем мужчину заставляют пройти тест на содержание алкоголя в организме. По его результатам, в его теле обнаружили 2,31 промилле.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная брань!

Также на кадрах показывают удостоверение депутата местной райгосадминистрации. Виновник ДТП едва стоит на ногах, его постоянно шатает.

Как пишут в местных Telegram-каналах, к ДТП причастен депутат Владимир Майбоженко.

На фоне инцидента руководитель Киевской ОГА Руслан Кравченко заявил, что Майбоженко уволят. По его данным, среди пострадавших в ДТП — 3 взрослых и один ребенок. Им оказывают медицинскую помощь.

"Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям — в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании" , — написал Кравченко.

В полиции отметили, что Майбоженко не остановился на красный сигнал светофора, наехав на пешеходов. В результате четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

Владимир Майбоженко

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Если вину должностного лица докажут, ему грозит до 8 лет заключения.