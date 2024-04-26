Глава Пентагона объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине
Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн" и страница Минобороны США.
"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сказал он.
По его словам, это позволит США закупать оружие, которое производится американскими предприятиями. Остин добавил, что этот пакет помощи является самым большим.
"Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - добавил чиновник.
Какое оружие получат ВСУ
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Патриот;
- Дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;
- Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;
- Аппаратура и системы для противодействия дронам;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- Многоцелевые радары;
- Противоартиллерийские радары;
- Дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- Беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;
- Тактические машины для буксировки вооружения и техники;
- Боеприпасы для подрыва;
- Компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;
- Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;
- Вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и обеспечения поддержки.
Что было известно об этой помощи раньше
Вчера издание Politico писало, что США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинской армии на 6 миллиардов долларов.
Сообщалось, что пакет должен будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.
Также журналисты писали, что данное оборудование будет поступать в Украину несколько лет, поскольку деньги выделяются в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины".