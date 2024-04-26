Глава Пентагона объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Пентагона Ллойда Остина после заседания в формате "Рамштайн" и страница Минобороны США.

"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сказал он.

По его словам, это позволит США закупать оружие, которое производится американскими предприятиями. Остин добавил, что этот пакет помощи является самым большим.

"Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - добавил чиновник.

Какое оружие получат ВСУ

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Патриот;

Дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;

Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО с системами ПВО Украины;

Аппаратура и системы для противодействия дронам;

Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

Многоцелевые радары;

Противоартиллерийские радары;

Дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

Артиллерийские снаряды калибра 155 и 152 мм;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma;

Тактические машины для буксировки вооружения и техники;

Боеприпасы для подрыва;

Компоненты для поддержки украинского производства дронов и других возможностей;

Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;

Вспомогательные предметы и поддержка для обучения, технического обслуживания и обеспечения поддержки.

Что было известно об этой помощи раньше

Вчера издание Politico писало, что США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинской армии на 6 миллиардов долларов.

Сообщалось, что пакет должен будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Также журналисты писали, что данное оборудование будет поступать в Украину несколько лет, поскольку деньги выделяются в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины".