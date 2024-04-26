Оккупанты ударили по селу в Харьковской области, пострадал мужчина

Российская армия вечером 26 апреля нанесла удар с С-300 по селу Шестаково в Харьковской области, пострадал 42-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"26 апреля в 17:50 россияне нанесли вражеский удар с РСЗО С-300 по селу Шестаково Старосалтовской общины. По предварительной информации, зафиксировано попадание на территорию сельскохозяйственного предприятия в здание фермы. Пострадал 42-летний мужчина".

На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.