Deep State: Российские войска захватили два села неподалеку от Авдеевки
Российские оккупационные войска, движущиеся от Авдеевки, захватили села Соловьево и Семеновка в Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает аналитический проект Deep State.
"Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием тряпки в северо-западной части села...
Семеновка же уже некоторое время была реальной серой зоной, но проводить ротации наши бойцы не позволяли, поэтому заход в село для кацапов был в один конец".
Аналитики отметили, что ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.
Предыстория:
- 10 апреля Deep State сообщил, что российские оккупационные войска захватили Первомайское, что в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.