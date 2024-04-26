Испания отправит в Украину ракеты Patriot, артиллерию и боеприпасы
Испания направит в Украину ракеты Patriot, которые вскоре прибудут на базу материально-технического обеспечения, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает говорит заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес.
По словам Роблеса ракеты к Patriot уже в течение четырех дней прибудут на базу материально-технического. Однако она не уточнила, какое количество ракет будет предоставлено Украине.
Также Роблес рассказала, что Испания недавно отправила в Украину набор медикаментов и индивидуальных боевых аптечек. А на днях Украина получила новую партию крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Вскоре Испания поставит боеприпасы калибра 155 и 120 мм в Украину.
В ближайшие два месяца испанская помощь будет включать в себя:
- легкие и тяжелые пулеметы;
- защищенные колесные транспортные средства материально-технического обеспечения;
- бронированные машины пехоты;
- противотанковые средства;
- гаубицы полевой артиллерии.
За этими поставками последуют поставки разных систем противовоздушного наблюдения и дистанционных станций вооружения для защиты от беспилотников.
Министр обороны Испании рассказала, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине идет по плану, и что первые единицы будут готовы к концу июня.
Patriot для Украины
В начале весны 2024 года Россия усилила ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Из-за задержки с помощью Соединенных Штатов Америки Украина столкнулась с вопросом истощения систем ПВО.
В частности, речь о ракетах Patriot и самих системах.