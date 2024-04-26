Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки (Обновлено)

Вечером 26 апреля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, связанную с ракетной опасностью, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

В 22:53 военные предупреждали о трех ракетах в Николаевской области в северо-западном направлении. Уже в 22:56 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

Напомним, в 22:00 Воздушные силы сообщали о предположительно разведывательном БПЛА над Винницкой областью.

В 23:03 сообщили, что одна крылатая ракета в Винницкой области в северо-западном направлении и еще одна в направлении на Кропивницкий.

По состоянию на 23:19 сообщают о ракете направлением на Белоцерковский район Киевской области и Хмельнитчине направлением на запад.

В 23:24 сообщили, что ракета изменила направление движения в Винницкую область. Другая летит в Тернопольскую область в западном направлении.

В 23:33 воздушники заявили, что летят "Кинжалы" через Житомирщину в юго-западном направлении.

В 23:36 Хмельницкую и Тернопольскую призывали находиться в укрытиях. Также есть скоростная цель из Черкасщины Винницкой области.