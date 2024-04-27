Die Welt обнародовала соглашение, которое Украина и Россия могли подписать в начале войны

Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на документ, который есть в их распоряжении.

Лишь несколько пунктов остались несогласованными, их должны были обсудить лично глава России Владимир Путин и президент Владимир Зеленский на саммите, но этого так и не произошло.

Издание отмечает, что сразу после начала войны российская и украинская сторона начали переговоры между собой о прекращении боевых действий. Москва пыталась заставить Киев сдаться за столом переговоров.

В этом договоре Украина обязывалась придерживаться "постоянного нейтралитета". Тем самым Киев отказался от любого членства в военных союзах. Таким образом, вступление страны в НАТО было бы исключено.

Украина согласилась никогда не "получать, не производить и не покупать" ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в страну и не предоставлять доступа к своей военной инфраструктуре, включая аэродромы и морские порты, любой другой стране.

Кроме того, Киев должен был воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Согласно статье 3 документа, ничто прямо не мешало Киеву стать членом ЕС.

В ответ Россия пообещала больше не нападать на Украину. Чтобы Киев мог в этом быть уверенным, Москва согласилась, что пять постоянных членов СБ ООН, США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия, могут предоставить Украине комплексные гарантии безопасности. В статье 5 проекта договора Киев и Москва согласовали механизм, напоминающий положение о помощи НАТО.

В случае "вооруженного нападения на Украину" страны-гаранты обязуются поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение максимум трех дней. Эта помощь могла происходить в рамках "совместных действий" всех или отдельных полномочий гарантов. Договор должен был быть ратифицирован каждым государством, подписавшим его, в соответствии с международным правом.

Таким образом обе стороны разработали механизм, который существенно отличается от Будапештского меморандума 1994 года. На тот момент Россия уже заверила Украину в территориальной целостности. Западные государства обещали Киеву поддержку в случае нападения, но не гарантировали ее.

Однако гарантии безопасности, которые рассматривались весной 2022 года, требовали бы одобрения США, Китая, Великобритании и Франции на втором этапе. Россия также хотела включить Беларусь, а Киев хотел включить Турцию. Однако первой целью участников переговоров в Стамбуле было создать единство между Киевом и Москвой, чтобы использовать текст как основу для многосторонних переговоров.

Крым и порт Севастополь должны были быть исключены из гарантий безопасности. Тем самым Киев фактически передавал России контроль над полуостровом.

Из документа непонятно какую именно часть восточной Украины надо было исключить из-под обещания государств-гарантов. Соответствующие места имели красные отметки. В Стамбульском коммюнике Киев якобы согласился исключить части Донецкой и Луганской областей, которые Россия уже контролировала до начала войны. Российская делегация, наоборот, настаивала на том, чтобы границы определили лично Путин и Зеленский и нанесли их на карту. Украинская делегация отвергла такой вариант.

Россия требовала, чтобы в случае нападения все государства-гаранты соглашались активировать механизм помощи. Это дало бы Москве право вето для преодоления защитного механизма. Кроме того, Москва отклонила украинское требование о том, чтобы страны-гаранты могли создать над Украиной бесполетную зону в случае нападения.

На переговорах Россия сигнализировала о готовности выйти из Украины, но не из Крыма и части Донбасса, которая должна была быть исключена из гарантий безопасности. Путин и Зеленский должны были обсудить детали выхода напрямую. Об этом изданию подтвердили два украинских участника переговоров независимо друг от друга.

Также нерешенным остался вопрос численности украинской армии в будущем. Киев частично ответил на требования России по демилитаризации. Москва требовала сократить украинскую армию до 85 тысяч солдат - сейчас там служит около миллиона. Украина предложила численность войск в 250 тысяч солдат.

Разошлись мнения и по количеству военной техники. Россия требовала сократить количество танков до 342, а Киев хотел оставить до 800. Украина хотела лишь сократить количество бронетехники до 2400 единиц, а Россия требовала оставить лишь 1029 единиц.

Большая разница была и по артиллерийским орудиям. Москва планировала 519, Киев 1900. Киев хотел оставить 600 реактивных систем залпового огня с дальностью до 280 километров, по представлениям России их должно было быть 96 с максимальной дальностью 40 километров. По желанию России, количество минометов должно было быть сокращено до 147, а противотанковых ракет - до 333, по желанию Киева - до 1080 и 2000 соответственно.

Кроме того, Россия требовала уничтожить украинскую авиацию. Москва требовала оставить 102 истребителя и 35 вертолетов, Киев настаивал на 160 самолетах и 144 вертолетах. По российским представлениям военных кораблей должно быть два, по украинским - восемь.

По мнению немецких журналистов, проект договора показывает, насколько Украина и Россия были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года. Но после многообещающего саммита в Стамбуле Москва выдвинула следующие требования, на которые Киев не согласился.

Следовательно, Россия требовала сделать русский язык вторым государственным в Украине, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах. Также Киев должен был законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

Как стало известно Welt от нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, был большой интерес к договору весной 2022 года. После провала наступления на Киев Россия отошла с севера Украины и объявила, что хочет сосредоточиться на завоевании территории на востоке.

Die Welt цитирует слова неназванного члена украинской делегации:

"Это была лучшая сделка, которую мы могли иметь". Издание считает, что даже после более чем двух лет войны это соглашение все еще выглядит выгодным в ретроспективе.

"Украина уже несколько месяцев держит оборону и несет большие потери. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас. Если бы война была закончена примерно через два месяца после ее начала, это спасло бы бесчисленное количество человеческих жизней".

Еще детали: Участники переговоров тогда прогнозировали, что Зеленский и Путин подпишут документ в апреле 2022 года.

Die Welt пишет, что член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года подсказал, почему лидеры двух государств так и не встретились. Тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев 9 апреля и заявил, что Лондон "ничего не будет подписывать" с Путиным, а Украина должна продолжать боевые действия. Позже Джонсон отверг этот тезис. Однако есть основания полагать, что предложение о предоставлении гарантий безопасности Украине по согласованию с Россией провалилось на этом этапе.