ISW оценил возможности Украины освободить всю свою территорию

Способность Украины вернуть всю свою территорию в долгосрочной перспективе зависит от многочисленных будущих решений на Западе, в Кремле и Киеве, и любые дискуссии, которые рассматривают перспективы украинской победы или поражения как заранее определенные результаты, игнорируют то, как все вовлеченные стороны могли динамично менять ход войны в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Западные СМИ продолжают сообщать, что отдельные официальные лица США возобновили обсуждение идеи "замораживания границ", поскольку последний пакет военной помощи США Украине может быть недостаточным, чтобы Украина вернула всю свою территорию.

Военные аналитики отметили, что сторонники нынешнего пакета не утверждали, что он сам по себе позволит Украине освободить всю оккупированную территорию, а обсуждение возможных конечных состояний войны является очень преждевременным, поскольку президент Джо Байден подписал законопроект с новой помощью только два дня назад.

Военная помощь США сейчас направляется в Украину, и понадобится несколько недель, чтобы прибыть в подразделения на передовой и иметь ощутимое влияние на поле боя.

Украинским силам сначала придется использовать помощь США чтобы стабилизировать линию фронта и остановить российское продвижение, в частности в направлениях Авдеевки и Часового Яра, в ближайшие недели.

Масштаб и интенсивность прогнозируемой российской наступательной операции летом 2024 года, которая вероятно начнется в июне, также остаются непонятными, и российское военное командование может активно оценивать и пересматривать планы своих летних наступательных усилий, чтобы учесть столкновения с лучше оснащенными украинскими силами.

Украинские силы должны будут защищаться от российских летних наступательных усилий и не дать российским силам достичь значительного оперативного прогресса в течение летних месяцев, прежде чем смогут бросить вызов инициативе и провести контрнаступательную операцию позже в 2024 или 2025 годах.

Украинские силы также должны решать текущие проблемы с обучением нового персонала, оснащением новых подразделений и восстановлением старых подразделений. Точное расписание этих усилий, которое, вероятно, будет играть значительную роль в определении расписания будущих контрнаступательных операций Украины, остается неясным.

По оценкам ISW, достаточная и последовательная западная помощь будет иметь решающее значение для будущих контрнаступательных усилий Украины, хотя США и Запад, вероятно, должны будут реагировать, поскольку украинское военное командование определяет масштаб и направленность таких операций и передает потребности Украины западным партнерам за несколько недель и месяцев до будущих контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW за 26 апреля: