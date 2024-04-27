Ситуация на фронте: за сутки произошло 94 боевых столкновения

За последние сутки произошло 94 боевых столкновения. Из них 29 атак было на Авдеевском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

В общем, враг нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов. Информация по данной атаке уточняется.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской Донецкой области, Запорожской и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спирное, Ивановское и Клещеевка Донецкой областей.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 складу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 складу материально-технических средств противника.