ДТЭК: Россия серьезно повредила оборудование четырех ТЭС, есть пострадавшие
В ночь на 27 апреля Россия атаковала четыре тепловых электростанции ДТЭК, есть пострадавшие гражданские, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ДТЭК.
"Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.
По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь".
Компания уточняет, что серьезно повреждено оборудование предприятий.
Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.