ДТЭК: Россия серьезно повредила оборудование четырех ТЭС, есть пострадавшие

В ночь на 27 апреля Россия атаковала четыре тепловых электростанции ДТЭК, есть пострадавшие гражданские, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ДТЭК.

"Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь".

Компания уточняет, что серьезно повреждено оборудование предприятий.

Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.