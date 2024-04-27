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Россияне потеряли еще более тысячи вояк и десятки единиц техники

Россияне потеряли еще более тысячи вояк и десятки единиц техники
Фото: Facebook

Потери российских оккупантов за сутки 26 апреля составили 1124 человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 465054 (+1124) человек,
  • танков - 7268 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 13971 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 11905 (+38) ед,
  • РСЗО - 1049 (+0) ед,
  • средства ПВО - 775 (+3) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24),
  • крылатые ракеты - 2124 (+5),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед,
  • специальная техника - 1968 (+6)

Данные уточняются.

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