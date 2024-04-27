Россияне потеряли еще более тысячи вояк и десятки единиц техники
Потери российских оккупантов за сутки 26 апреля составили 1124 человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 465054 (+1124) человек,
- танков - 7268 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 13971 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 11905 (+38) ед,
- РСЗО - 1049 (+0) ед,
- средства ПВО - 775 (+3) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24),
- крылатые ракеты - 2124 (+5),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед,
- специальная техника - 1968 (+6)
Данные уточняются.