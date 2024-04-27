Российская ракетная атака: сколько уничтожили целей силы ПВО

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, 21 ракета была сбита силами ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По данным военных, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ.);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель: