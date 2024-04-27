Польша хочет провести переговоры с Украиной о студентах на фоне ограничений Киева

Польский министр науки и высшего образования Дариуш Вечерек рассказал, что хочет проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским МИД по поводу того, как изменения в законе о мобилизации повлияют на студентов-украинцев в Польше, сообщает Европейская правда.

Об этом министр рассказал TOK FM.

По словам министра, в Польше около 50 тысяч студентов из Украины. Когда они приехали в страну, у всех были паспорта, студенческие визы и виды на жительство в Польше.

"Надо проанализировать это. На данный момент особой угрозы мы не видим.... Признаюсь честно, что нам, видимо, придется поговорить с министром образования и науки Украины по этому поводу и посмотреть, как украинская власть подойдет к этому вопросу по студенчеству ", – сказал министр.

"Поскольку они начали обучение в Польше – они на втором или третьем курсе, было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", – добавил Вечорек.

Министр подчеркнул, что дело с документами для украинских студентов "совершенно новое, поэтому сейчас его сложно комментировать".

Он также сообщил, что его министерство будет общаться с польским МИДом", чтобы оно объяснило, "какие возможны угрозы украинским студентам в Польше".

Министр внутренних дел Марчин Кервинский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты граждан Украины, которое на этапе подготовки.

А польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш допустил помощь с возвращением в Украину мужчин мобилизационного возраста, не уточнив, в какой форме это могло бы происходить.