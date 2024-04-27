ОВА: Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Львовщины
Армия РФ нанесла удары по Львовщине: повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщает Деловая столица.
Об этом в телеграмм-канале сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 03:58 по 06:02, область пережила удар крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал", — написал чиновник.
По информации Козицкого, три крылатые ракеты воины ПВК "Запад" сбили, но попадания избежать не удалось.
"Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушение", — рассказал начальник ОВА.
Он добавил, что жертв, пострадавших, разрушений жилищной инфраструктуры по состоянию на этот час во Львовской области нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.
Как сообщалось, на Днепропетровщине ночью ПВО уничтожили 13 ракет: "Есть попадание в энергообъекты".