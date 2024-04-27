ОВА: Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Львовщины

Армия РФ нанесла удары по Львовщине: повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщает Деловая столица.

Об этом в телеграмм-канале сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 03:58 по 06:02, область пережила удар крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал" , — написал чиновник.

По информации Козицкого, три крылатые ракеты воины ПВК "Запад" сбили, но попадания избежать не удалось.

"Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушение" , — рассказал начальник ОВА.

Он добавил, что жертв, пострадавших, разрушений жилищной инфраструктуры по состоянию на этот час во Львовской области нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

Как сообщалось, на Днепропетровщине ночью ПВО уничтожили 13 ракет: "Есть попадание в энергообъекты".