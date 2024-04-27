НПЗ и военный аэродром в РФ были атакованы дронами СБУ - источник

СБУ с Силами обороны в ночь на 27 апреля атаковали военный аэродром "Кущевск", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает собеседник в СБУ.

По данным собеседника, на военном аэродроме размещались десятки самолетов, РЛС и средства РЭБ.

Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ, там начались пожары и эвакуация.

В ніч на 27 квітня "бавовна" від СБУ "розцвіла" на двох російських НПЗ та аеродромі в Краснодарському краї... відео з російських соцмереж pic.twitter.com/oJCObJSzSC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 27, 2024

Напомним:

Ночью десятки БПЛА атаковали два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод, военный аэродром на Кубани.