В СБУ рассказали, сколько российской техники уничтожили за две недели

В Службе безопасности Украины рассказали о количестве вражеских танков и другой техники, которую удалось в последнее время уничтожить, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечено, спецназовцы СБУ за две недели поразили 25 танков и несколько сотен другой вражеской техники.

"Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны уничтожают окупантов на самых горячих направлениях" , — говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, только через две недели потери россиян в результате работы бойцов СБУ составляют:

▪️ 25 танков

▪️ 65 ББМ

▪️ 59 артсистем

▪️ 13 систем ПВО

▪️ 251 единиц военного транспорта

▪️ 119 позиций и укреплений

▪️ 6 складов с боеприпасами

▪️ 458 окупантов

Как сообщалось, Канада профинансирует производство украинских беспилотников на около 3 млн. канадских долларов (около 2,2 млн. долларов США).