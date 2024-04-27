В СБУ рассказали, сколько российской техники уничтожили за две недели
В Службе безопасности Украины рассказали о количестве вражеских танков и другой техники, которую удалось в последнее время уничтожить, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Как отмечено, спецназовцы СБУ за две недели поразили 25 танков и несколько сотен другой вражеской техники.
"Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны уничтожают окупантов на самых горячих направлениях", — говорится в сообщении.
Как отметили в Службе безопасности, только через две недели потери россиян в результате работы бойцов СБУ составляют:
▪️ 25 танков
▪️ 65 ББМ
▪️ 59 артсистем
▪️ 13 систем ПВО
▪️ 251 единиц военного транспорта
▪️ 119 позиций и укреплений
▪️ 6 складов с боеприпасами
▪️ 458 окупантов
Как сообщалось, Канада профинансирует производство украинских беспилотников на около 3 млн. канадских долларов (около 2,2 млн. долларов США).