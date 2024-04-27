В МИД Чехии считают, что в случае победы России ее танки не остановятся в Украине

Россия является одной из главных угроз для Европы. Москва в случае победы в войне не остановится в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Telex.

Соответствующее заявление глава МИД Чехии сделал во время визита в Будапешт в присутствии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как наибольшую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно. В интересах Европы, чтобы Украина защищалась, защищалась противостоять российской агрессии и возвращать себе всю свою территорию " , - сказал он.

По мнению Липавского, никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы.

"Наивно думать, что если Россия победит в Украине, ее танки остановятся у наших границ" , - отметил министр.

Он также добавил, что после второй мировой войны Москва включила Центральную Европу в российскую сферу влияния. По мнению главы МИД, одна из важнейших задач Запада, Евросоюза и НАТО - не допустить повторной попытки Москвы "похищения" Европы.

Позиция Чехии по поводу войны

Следует отметить, что Чехия является одним из главных партнеров Украины. Страна поддержала санкции ЕС против России, предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, приняла тысячи беженцев.

Также недавно Чехия создала инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. К ней присоединились уже многие страны.

Также Чехия осуждает российское вторжение в Украину. Власти страны неоднократно называли Москва прямой угрозой для Европы.