В ВСУ рассказали, что происходит в районе сел Очеретино и Соловьево

В районе села Очеретино Покровского района продолжаются тяжелые бои. Несмотря на то, что ВСУ не контролируют треть его территории, она находится под постоянным огневым контролем, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий спикера ОК "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Как пояснил он, чтобы РФ имела возможность прорвать украинскую оборону на направлении "Новобахмутовка - Очеретино", оккупанты там ввели дополнительные резервы - 55-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ, которая там задействована.

"Сейчас две третьих этого населенного пункта (Очеретино - ред) под нашим контролем. Часть пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник блокирован и продолжаются меры, чтобы его оттуда выбить. Там продолжаются тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ", - сказал Волошин.

По селу Соловьево, как отметил спикер, ситуация такая же - примерно две третьих села находятся под контролем украинских сил.

"Горячие" направления фронта

В общей сложности, как говорит спикер, самыми горячими направлениями являются Новопавловский, Бахмутский и Авдеевский.

"Ситуация контролируемая силами обороны. Российская армия не оставляет попыток штурмовать позиции украинских войск по всей линии фронта. Цель - это выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - констатировал он.

Ситуация в районе Очеретино

Ситуация в районе Очеретино стала обостряться в последние дни. В отчете Института изучения войны за 27 апреля сообщалось со ссылкой на комментарий спикера Назара Волошина, что ВСУ контролируют две трети Очеретино и препятствуют дальнейшему продвижению российских войск в этот район.

25 и 26 апреля некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские войска якобы отошли из Очеретиного в Архангельское (к северо-востоку от Очеретиного и к северо-западу от Авдеевки). Хотя и в этом вопросе среди них были разногласия, поскольку часть из них сообщала, что ВСУ все же сохраняют позиции в северо-западном Очеретино.