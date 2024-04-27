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На Буковине задержали группу мужчин при попытке незаконного пересечения границы

На Буковине задержали группу мужчин при попытке незаконного пересечения границы

Семеро мужчин призывного возраста намеревались незаконно уехать из страны, заплатив за "услугу" трансферу по 9 тысяч евро, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили упреждающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц на участке отдела "Фальков".

В определенное время мужчины на старом "УАЗе 452" отправились в сторону границы, но были задержаны пограничниками возле госрубежа. Во время задержания нарушители пытались скрыться, но им это не удалось.

Пограничники выяснили, что семеро мужчин, жители Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областей договорились с местным жителем о том, что он доставит их в Румынию в обход пунктов пропуска. За доставку организатор запросил с каждого от 6 до 9 тысяч евро.

Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и за свои действия будет отвечать в соответствии с требованиями статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В отношении остальных нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

Как сообщалось, 20 марта сотрудника тернопольского военкомата задержали, его обвинили в получении взятки в обмен на обещание освободить от службы в армии.

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