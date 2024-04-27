На Буковине задержали группу мужчин при попытке незаконного пересечения границы

Семеро мужчин призывного возраста намеревались незаконно уехать из страны, заплатив за "услугу" трансферу по 9 тысяч евро, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили упреждающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц на участке отдела "Фальков".

В определенное время мужчины на старом "УАЗе 452" отправились в сторону границы, но были задержаны пограничниками возле госрубежа. Во время задержания нарушители пытались скрыться, но им это не удалось.

Пограничники выяснили, что семеро мужчин, жители Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областей договорились с местным жителем о том, что он доставит их в Румынию в обход пунктов пропуска. За доставку организатор запросил с каждого от 6 до 9 тысяч евро.

Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и за свои действия будет отвечать в соответствии с требованиями статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В отношении остальных нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

Как сообщалось, 20 марта сотрудника тернопольского военкомата задержали, его обвинили в получении взятки в обмен на обещание освободить от службы в армии.