В многоэтажке Киева взорвалась граната, ранены двое мужчин

В ночь на 28 апреля, в одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева произошел взрыв. Пострадали двое мужчин.﻿ Со ссылкой на полицию Киева, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сообщения о взрыве возле одной из многоэтажек Святошинского района поступило в полицию сегодня ночью" , - говорится в сообщении.

На место выезжали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, взрывотехники и медики. На месте выяснилось, что в результате взрыва, который произошел, вероятно, от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин.

"Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются" , - добавили в полиции.

По указанному факту Святошинским управлением полиции начато уголовное производство по двум статьям - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение.