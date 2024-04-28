Шойгу оказался под ударом из-за "передела" власти - FT

Арест замминистра обороны России Тимура Иванова по подозрению в коррупции наносит серьезный удар по его давнему наставнику министру обороны Сергею Шойгу. Большую часть политической элиты страны ждут неизбежные перестановки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, сообщает Корреспондент.

Российский диктатор Владимир Путин после так называемого "переизбрания" на новый срок представит на утверждение новый состав кабинета министров, спровоцирующий закулисную борьбу за власть.

"На фоне этой борьбы сначала казалось, что команда Шойгу находится на подъеме, чему способствовали недавние наступления России в Украине и смерть полевого командира Евгения Пригожина, который был самым ярым критиком и соперником Шойгу. Но арест Иванова, самого высокопоставленного чиновника, задержанного с 2010 года" сдвиг в судьбе Шойгу, особенно учитывая весьма заметный способ, которым заместителя министра доставили в суд" , - говорится в сообщении.

СМИ пишет, что Путин ставит лояльность превыше всего, и Шойгу до сих пор выживал в своей роли, несмотря на неудачи в первые недели полномасштабного вторжения в Украину, а также тот факт, что так называемая "спецоперация", рассчитанная на три дня, теперь затянулась на третий год.

Глава Минобороны также выдержал ожесточенную критику со стороны главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, в прошлом году совершившего попытку мятежа против Шойгу и других военачальников, отмечает издание.

Экстравагантный образ жизни Иванова сделал его легкой мишенью. Путина не очень волнует коррупция, но граница все же есть, отметил один из источников.