Британская разведка проанализировала рост количества жертв обстрелов РФ

В разведывательном сообществе Минобороны Великобритании обратили внимание на то, что в марте в Украине возросло число погибших гражданских в результате российской агрессии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны по российско-украинской войне.

В обзоре приводят данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым в марте 2024 года были убиты или ранены 604 гражданских лица, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

"Эти смерти связаны с ракетными ударами и ударами с воздуха по всей Украине и усилением обстрелов на передовой. В отчете отмечается усиление скоординированных ударов по украинской критической инфраструктуре с 20 разрушенными или поврежденными объектами" , – говорится в обзоре МО Великобритании.

По сообщениям, было убито 57 детей, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем, и это связано непосредственно с использованием российской авиацией боеприпасов.