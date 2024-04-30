Что происходит с лицензионными онлайн казино Украины? В чем суть петиции о запрещении игры в казино для военнослужащих? Что будет после ликвидации КРАИЛ?

С 2020 года рынок гемблинга является легальным сегментом экономики нашего государства, уже принесшим в госбюджет более 4,3 миллиарда доходов от налогов. Лицензионные казино Украины создают дополнительные рабочие места и обеспечивают рост смежных отраслей экономики – к примеру, в рекламном секторе бренды казино охватывают наибольшую долю и являются основным покупателем рекламных площадей.

Все это стало возможным после того, как в 2020 году был принят закон о легализации. По примеру лучших экономик Европы и мира он разрешал на территории страны организовывать азартные игры (офлайн и онлайн), букмекерскую деятельность, узаконивал деятельность залов с игровыми автоматами и покер-румов.

Рейтинг казино с лицензиями

По состоянию на апрель 2024 года в Украине уже зарегистрировано 21 казино (5 оффлайн и 16 онлайн-казино), 3 букмекерские конторы, 14 залов с игровыми автоматами и 3 покер-рума.

Первым, кто получил официальную лицензию и стал легальным оператором азартных игр стала компания Spacex LLC. Тогда лицензия была выдана на пять лет, а ее стоимость составляла 39 000 000 гривен.

Позже к числу лицензионных казино Украины добавились операторы "Slots City", "First", "Favbet", "pin-up", "Slotoking" и другие.

Брендов онлайн казино стало настолько много, что для их градации на тематических площадках Cardmates UA начали появляться рейтинги онлайн казино.

Проблема азартной зависимости в Украине

Но стремительный рост сегмента вызвал и негативную реакцию. Повсеместное увеличение объемов рекламы топ онлайн казино и его агрессивность вызвали определенный уровень недовольства в обществе.

Петиция по казино для военных

Также оказались и отдельные случаи лудомании (медицинское заболевание, которое заключается в патологической страсти к азартным играм) среди бойцов ВСУ.

Именно поэтому в конце марта 2024 на официальном портале для представления петиций к Президенту Украины появилось требование об ограничении работы онлайн казино. Петиция была подана 26 марта военнослужащим, заявившим о существовании важной проблемы азартных игр в рядах ВСУ. Автор в свои петиции предложил ограничить доступ в онлайн казино для военнослужащих в прифронтовых территориях. В тексте петиции представлено семь пунктов со следующими предложениями:

Ограничить доступ к азартным играм и соответствующим сайтам для военнослужащих во время военного положения.

Ограничить рекламу азартных игр и запретить использовать в ней символику ВСУ и любую символику или предметы, связанные с войной и армией.

Запретить сотрудничество благотворительных фондов с участниками рынка азартных игр.

Запретить военные подразделения принимать имущество в виде благотворительной помощи от онлайн казино или других участников рынка азартных игр.

Запретить в рекламе казино упоминание и любые ссылки на факты уже предоставленной участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим.

Для уменьшения уже причиненного вреда от лудомании запретить ломбардам по всей стране принимать в качестве залога дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения.

Возложить обязательства на интернет-провайдеров и мобильных операторов по блокированию всех нелегальных онлайн-казино и нарушающих правила по рекламе.

Петиция получила широкую огласку среди общественности и набрала нужные 25 000 голосов менее чем за один день. Дальше она была направлена в офис Президента, который вынужден был отреагировать. Президент поручил соответствующим министерствам и СБУ проанализировать вопросы и предложить решение.

Казино онлайн после законопроекта о ликвидации КРАИЛ

Одним из таких решений стал закон законопроект №9256-д, в котором предусматривается ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей – официального органа лицензирования казино Украины. Полномочия Комиссии планируется распределить между другими органами власти, в частности, министерством цифровой трансформации.

Также законопроект №9256-д предусматривает установление лимитов на игровые сессии и ограничение по размеру максимальных депозитов для игры в казино.

Законопроект №9256-д был принят Верховной Радой в первом чтении.

Вопрос регулирования азартных игр был рассмотрен и в СНБО, который решил частично запретить рекламу онлайн казино, а также заблокировать доступ к сайтам с азартными играми всем военнослужащим. Это решение уже ввел своим указом Президент Владимир Зеленский.