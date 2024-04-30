Россия за сутки потеряла 1250 военных и 22 танка – Генштаб

Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1250 военных, 39 бронемашин, 26 артсистем, 22 танка, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили: