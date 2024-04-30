Россия за сутки потеряла 1250 военных и 22 танка – Генштаб
Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1250 военных, 39 бронемашин, 26 артсистем, 22 танка, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 468 720 (+1 250) человек,
- танков − 7 307 (+22) ед,
- боевых бронированных машин – 14 046 (+39) ед,
- артиллерийских систем − 12 011 (+26) ед,
- РСЗО − 1 053 (+2) ед,
- средств ПВО − 779 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9531 (+3) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 142 (+33) ед,
- специальной техники – 1 977 (+3) ед.