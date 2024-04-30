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Россия за сутки потеряла 1250 военных и 22 танка – Генштаб

Россия за сутки потеряла 1250 военных и 22 танка – Генштаб
Фото: Facebook

Россия в ходе войны против Украины потеряла за минувшие сутки около 1250 военных, 39 бронемашин, 26 артсистем, 22 танка, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 468 720 (+1 250) человек,
  • танков − 7 307 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 046 (+39) ед,
  • артиллерийских систем − 12 011 (+26) ед,
  • РСЗО − 1 053 (+2) ед,
  • средств ПВО − 779 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9531 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 2 126 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 142 (+33) ед,
  • специальной техники – 1 977 (+3) ед.

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